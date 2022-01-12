Обманутые дольщики в Подмосковье смогут получить бесплатную юридическую помощь

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С 1 апреля 2022 года обманутые дольщики Московской области смогут бесплатно получить юридическую помощь. Об этом рассказал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин. Это даст людям значительную информационную поддержку.

— С 1 апреля 2022 года гражданин, который относится к категории обманутых дольщиков, имеет право на бесплатную юридическую помощь в Московской области. Люди будут понимать четко: как, где, в какие сроки будут реализованы их права, — подчеркнул Забатурин в интервью «360».

Еще один законопроект, который надзорное ведомство внесло в Мособлдуму, в прошлом году, получил поддержку регионального правительства. Он связан со льготами для организаций, которые занимаются достройкой брошенных объектов, чаще всего это многоквартирные дома. Подобным организациям предоставят льготную ставку по арендным платежам на земельные участки.

Прокурор Московской области отметил, что подобная мера — это серьезный компенсационный механизм для организаций, которые принимают участие в решении проблем обманутых дольщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил закрыть вопрос обманутых дольщиков к 2023 году.