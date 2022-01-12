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Мужчина украл 19 роботов-пылесосов на сумму 228 тысяч рублей в центре столицы

Виктория Сикерина

Происшествия
Мужчина украл 19 роботов-пылесосов на сумму 228 тысяч рублей в центре столицы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Зацепа Карта всех событий

Неизвестный мужчина похитил 19 роботов-пылесосов на сумму 228 тысяч рублей у частной компании. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу, 12 января.

По информации ведомства, мужчина пришел в офис компании на улице Зацепа, дом 21. Под предлогом продажи роботов-пылесосов он украл 19 единиц техники. Обратившаяся в полицию руководитель отдела продаж предприятия уточнила, что в момент совершения преступления злоумышленник злоупотреблял доверием сотрудников магазина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

28 декабря в Подмосковье сотрудники полиции задержали 42-летнего местного жителя, который подозревается в краже форм для производства плит на 400 тысяч рублей.

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