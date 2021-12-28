Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Житель Подмосковья обокрал завод по производству плит на 400 тысяч рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Житель Подмосковья обокрал завод по производству плит на 400 тысяч рублей
Фото: МВД
Россия, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рабочий посёлок Скоропусковский Карта всех событий

В Подмосковье полиция задержала 42-летнего местного жителя, который подозревается в краже форм для производства плит на 400 тысяч рублей. Об этом во вторник, 28 декабря, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, подозреваемый обокрал завод по производству плит, расположенный в поселке Скоропусковском (Сергиево-Посадский городской округ — прим. «ВМ»). При этом ранее он работал на этом предприятии.

Мужчина при помощи погрузчика вывез с территории завода девять тонн форм для изготовления плит, а затем сдал их в пункт приема металла.

В полицию обратился сотрудник предприятия, который заметил пропажу.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 42-летний житель поселка Богородское, — заключила Петрова.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

В Домодедове полиция задержала мужчину, который похитил дорожные ограждения с Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) на крупную сумму денег. Материальный ущерб от действий злоумышленника превысил 2,5 миллиона рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Читайте также:
Сергиев Посад Московская область МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте