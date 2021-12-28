Житель Подмосковья обокрал завод по производству плит на 400 тысяч рублей

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Россия, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рабочий посёлок Скоропусковский Карта всех событий

В Подмосковье полиция задержала 42-летнего местного жителя, который подозревается в краже форм для производства плит на 400 тысяч рублей. Об этом во вторник, 28 декабря, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, подозреваемый обокрал завод по производству плит, расположенный в поселке Скоропусковском (Сергиево-Посадский городской округ — прим. «ВМ»). При этом ранее он работал на этом предприятии.

Мужчина при помощи погрузчика вывез с территории завода девять тонн форм для изготовления плит, а затем сдал их в пункт приема металла.

В полицию обратился сотрудник предприятия, который заметил пропажу.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 42-летний житель поселка Богородское, — заключила Петрова.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

В Домодедове полиция задержала мужчину, который похитил дорожные ограждения с Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) на крупную сумму денег. Материальный ущерб от действий злоумышленника превысил 2,5 миллиона рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».