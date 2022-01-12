Путин рассказал о подготовке к новому витку пандемии COVID-19 через «пару недель»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, заявил, что у правительства есть «пара недель», чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавирусной инфекции.

По словам главы государства, в стране необходимо обеспечить готовность больничной сети, а также нарастить уровень тестирования и вакцинирования населения.

Президент также поручил премьер-министру России Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от COVID-19 и мобилизации всех медучреждений.

— Мы видим, что сейчас происходит в США, — свыше миллиона заболевших (за день — прим. «ВМ»), это просто потрясающе, 1,3 миллиона уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом «омикрон», — цитирует российского лидера РИА Новости.

За последнюю неделю в мире выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией — 15,1 миллиона. Общее количество заболевших в период с 3 по 9 января составляет 15 154 166. За это время от COVID-19 скончался 43 461 гражданин. По данным ВОЗ, к настоящему моменту всего в мире выявили 308 миллионов случаев коронавируса. Всего из-за COVID-19 скончалось пять миллионов жителей планеты.