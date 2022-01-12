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«Он заражал своим настроением» : Дмитрий Киселев поделился воспоминаниями о телеведущем Зеленском

Ирина Игнатенко

Общество
«Он заражал своим настроением» : Дмитрий Киселев поделился воспоминаниями о телеведущем Зеленском
Фото: youtube.com

Журналист Дмитрий Киселев поделился воспоминаниями о скоропостижно скончавшемся телеведущем Михаиле Зеленском.

Киселев назвал Зеленского талантливым, сильным и оптимистичным человеком, который заражал своим настроением.

— Он, безусловно, талантливый человек, трудоспособный, оптимистичный. У него прекрасные дети. Конечно, у каждого в жизни есть свои трудности, но он всегда производил впечатление, что он выше всего такого земного. Он заражал своим настроением. Конечно, безусловно, сильный человек. Светлая память, — отметил он в комментарии Life.ru.

О смерти телеведущего Михаила Зеленского стало известно 11 января. Предварительная причина смерти — инсульт. Журналисту было 46 лет.

Зеленский на протяжении многих лет работал на канале «Россия 1». Он был ведущим программы «Вести-Москва» и шоу «Прямой эфир». В последние годы он работал на канале «Культура». Также Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Зеленского.

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