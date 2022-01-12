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Рейтинг самых популярных выездных пунктов вакцинации в новогодние праздники возглавил ГУМ

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Город
Рейтинг самых популярных выездных пунктов вакцинации в новогодние праздники возглавил ГУМ
Работа центра вакцинации от коронавируса в ГУМе / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Красная площадь, 3 Карта всех событий

В столице продолжают работать выездные пункты вакцинации от коронавируса. Они находятся в торговых центрах, фудмолле ДЕПО, на стадионе «Лужники», в центрах госуслуг, на ВДНХ и в ГУМе, а также во многих других местах. Наибольшую популярность в новогодние праздники у горожан обрел именно центр вакцинации в ГУМе.

— В январские каникулы выездные бригады вакцинации в популярных общественных местах продолжали работать. Вакцинация в таких центрах пользовалась популярностью среди москвичей не только в рабочие, но и в выходные дни. Чаще всего на новогодних праздниках посещали центр вакцинации в ГУМе: более 1 500 человек на праздниках пришли туда за первичной вакцинацией, более тысячи человек — на ревакцинацию, — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения города Москвы.

На втором месте по количеству пришедших в праздники людей оказался пункт вакцинации в ТЦ Columbus, на третьем — в ТЦ Щелковский. После праздников выездные бригады работают в прежнем режиме.

Адреса и график работы выездных бригад вакцинации опубликованы на сайте mos.ru /privivka/. Сделать прививку в них можно в любой день недели.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что у правительства есть «пару недель», чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавирусной инфекции. По словам главы государства, в стране необходимо обеспечить готовность больничной сети, а также нарастить уровень тестирования и вакцинирования населения.

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