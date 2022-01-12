Пункты приема новогодних елей в Подмосковье нанесли на карту

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пункты приема новогодних елей на переработку в Московской области нанесли на карту, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Карта опубликована на портале правительства области. Пункты будут открыты в рамках ежегодной экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке!», которая начнется на выходных. Она продлится до середины февраля.

Сообщается, что в Подмосковье в рамках экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке!» откроется 224 брендированных пункта для приема новогодних деревьев на переработку — не менее двух в каждом муниципалитете.

В рамках акции все желающие могут передать хвойные деревья на переработку. Из них сделают щепу, которая применяется при производстве почвогрунта, фанеры, биофильтров.

За три года проведения акции в регионе собрали девяносто тысяч хвойных деревьев. Главные цели акции — увеличение объема отходов для переработки вторсырья и правильная утилизация новогодних деревьев.

Ранее Российский экологический оператор призвал россиян сдавать на переработку новогодние ели.