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Рафик Загрутдинов сообщил о завершении монолита здания скоропомощного комплекса в больнице им. О. М. Филатова

Михаил Алимов

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Рафик Загрутдинов сообщил о завершении монолита здания скоропомощного комплекса в больнице им. О. М. Филатова
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Вешняковская улица, 23 Карта всех событий

На территории больницы им. О. М. Филатова завершено строительство монолита здания скоропомощного стационарного комплекса. Об этом в среду, 12 января, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Строительство скоропомощного стационара на ул. Вешняковская для больницы имени Филатова завершат до конца года. В настоящее время на объекте завершены монолитные работы, — рассказал он.

Строит объект АНО «РСИ». Площадь здания составит 15 тысяч квадратных метров. В его составе будут находиться шесть разнопрофильных операционных, также его оснастят современным оборудованием, среди которого Антиограф, Магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф и т. д.

Для удобного перемещения пациентов и медицинского персонала комплекс поделен на зоны. Пациентов с травмами разной степени тяжести будут принимать в соответствующих зонах — «тяжелой», «средней степени тяжести» и «условно легкой». Кроме того, предусмотрен отдельный блок для больных, поступивших «самотеком».

Родственники и другие посетители смогут находиться в удобных зонах ожидания.

Накануне Загрутдинов сообщил, что специалисты завершили остекление нового здания детской поликлиники в Войковском районе на севере столицы. Он отметил, что медицинское учреждение расположилось на Головинском шоссе.

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