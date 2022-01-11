Специалисты завершили остекление нового здания детской поликлиники в САО столицы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

головинское шоссе Карта всех событий

Специалисты завершили остекление нового здания детской поликлиники в Войковском районе на севере столицы. Об этом сообщил глава московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 11 января.

Он отметил, что медицинское учреждение расположилось на Головинском шоссе. Раньше объект здравоохранения принимал на улице Зои и Александра Космодемьянских.

— Строители уже завершили остекление трехэтажного здания. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — заявил руководитель ведомства.

Загрутдинов добавил, что детская поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену. Здесь предусмотрены зоны дежурного врача, приема анализов, платных услуг, выдачи справок, врачей-специалистов, вакцинирования, лучевой и функциональной диагностик, а также фильтр-бокс, кафе, служебные и административные помещения.

В медицинском учреждении для детей сделают удобную навигацию, а также оснастят его современным оборудованием и соответствующей потребностям посетителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) мебелью.

Накануне мэр столицы рассказал, что в ближайшие годы планируется построить свыше двух миллионов квадратных метров объектов здравоохранения.