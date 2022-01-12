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Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве депутата под Нижним Новгородом

Виктория Сикерина

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Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве депутата под Нижним Новгородом
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве муниципального депутата под Нижним Новгородом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 12 января.

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