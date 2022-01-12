Главное
Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником
Москва заключила первый электронный договор аренды земельного участка
Жители столицы свыше 8,5 тысячи раз оформили запись к нотариусу через mos.ru
По нормам: в 2021 году более 250 самостроев привели в соответствие с градостроительными требованиями
Гинцбург оценил необходимость изменения «Спутника V» под «омикрон»
Минздрав раскрыл данные по продолжительности жизни россиян в 2020 году
Карта городских событийСмотреть карту
Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве депутата под Нижним Новгородом
Инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве муниципального депутата под Нижним Новгородом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 12 января.
Новость дополняется
Подкасты
Подписаться
Последнее
Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве депутата под Нижним Новгородом
Рафик Загрутдинов сообщил о завершении монолита здания скоропомощного комплекса в больнице им. О. М. Филатова
Заседание Совета Россия — НАТО началось в Брюсселе
Мужчину ранили ножом в шею и спину в лесополосе на юге Москвы
Путин предложил проиндексировать пенсии в России чуть выше инфляции
Более 100 тысяч рублей украли из припаркованного в центре Москвы Mercedes
Госдеп положительно оценил заявление Токаева о выводе миротворцев из Казахстана
Мнения Все мнения
СпецпроектыГде в Москве жили и творили великие люди Война моторов и горючего Тест: Предрасположенность к онкологическим заболеваниям Викторина: Проверь себя. Где в Москве живут африканские ежи и как найти общий язык с попугаем? 15-летию ГИН посвящается…