Магаданского депутата, позировавшего на фото с мертвыми гусями, нашли мертвым

Фото: Соцсети

В Магадане нашли мертвым депутата местной городской думы Александра Крамаренко, который позировал с ружьем на фото с надписью «Чукотка-2021», выложенной из убитых птиц. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по Магаданской области.

Тело Крамаренко обнаружили 19 декабря в его офисе после 14:00 по московскому времени.

— Проводим проверку по данному факту. Ночью был проведен осмотр места происшествия, сейчас опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, — цитирует собеседника агентство.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Магаданской области Андрей Макаров заявил, что правоохранители рассматривают две версии произошедшего — убийство и суицид.

— В данном случае версии рассматриваются стандартные. В том числе о возможных противоправных действиях в отношении погибшего. И версия о добровольном уходе из жизни со счетов не сбрасывается, — приводит слова Макарова РЕН ТВ.

Дело Александра Крамаренко

В мае в соцсети Instagram появилось фото, на котором неизвестный с ружьем позирует на фоне убитых уток. Птицы были выложены на снегу в виде надписи «Чукотка-2021». Снимок быстро разошелся по соцсетям.

Вскоре после этого полиция Чукотского автономного округа по поручению прокуратуры начала проверку, однако имя охотника официально нигде не называлось.

Позже СМИ сообщили, что охотником является депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко. Сам же депутат уверял, что снимок отредактировали в фотошопе и это всего лишь перьевые чучела.

Членство Крамаренко в партии заморозили на время разбирательств. Новостей о ходе расследования пока нет. На Чукотке возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты, общий ущерб от которой превысил 700 тысяч рублей.