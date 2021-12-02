Спящий медведь и перьевые чучела: громкие скандалы с российскими чиновниками на охоте

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В отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Это лично сделал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Вечерняя Москва» вспомнила самые громкие дела о незаконной охоте, по которым проходили известные россияне.

«Чистая линия»

Осенью прошлого года совладелец компании «Чистая линия», которая позиционирует себя как экопроизводитель молока и молочных продуктов, включая популярную марку мороженого, Гагик Эвоян был арестован судом по обвинению в незаконной охоте на оленей в Подмосковье.

Туши четырех застреленных животных были обнаружены в лесном массиве у деревни Дубки Дмитровского городского округа в начале ноября. По факту незаконной охоты полиция возбудила уголовное дело. Вместе с Эвояном по подозрению в совершении преступления задержали еще двоих мужчин.

Как сообщал канал РЕН ТВ, части туш оленей были обнаружены в фургоне Эвояна, предназначенном для перевозки мороженого. Кроме того, на территории фермы подозреваемого силовики нашли нелегальный скотомогильник, останки животных были изъяты и направлены на экспертизу.

В марте суд закрыл дело Эвояна, оштрафовав бизнесмена на 100 тысяч рублей. Двум другим обвиняемым назначили штрафы в размере 50 тысяч рублей. Подсудимые признали вину и возместили ущерб.

Утки и фотошоп

В мае в соцсети Instagram появилось фото, на котором неизвестный с ружьем позирует на фоне убитых уток. Птицы были выложены на снегу в виде надписи «Чукотка-2021». Снимок быстро разошелся по соцсетям. Вскоре после этого полиция Чукотского автономного округа по поручению прокуратуры начала проверку, однако имя охотника официально нигде не называлось.

Позже СМИ сообщили, что охотником является депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко. Сам же депутат уверял, что снимок отредактировали в фотошопе и это всего лишь перьевые чучела.

— Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп. Они же (полиция — прим. «ВМ») расследуют, у них и спрашивайте, — говорил Крамаренко.

Вскоре стало известно, что членство Крамаренко в партии заморозили на время разбирательств. Новостей о ходе расследования пока нет.

Убийство спящего медведя

В сентябре 2018 года в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как губернатор Иркутской области Сергей Левченко убивает спящего медведя выстрелом в голову и вытаскивает зверя из берлоги веревкой. В пресс-службе губернатора сообщили, что ролик якобы сняли в ноябре 2016-го, то есть осенью, когда охота на бурого медведя разрешена. Но позже выяснилось, что на самом деле дело было в январе 2017-го — зимой звери в спячке, и охотиться на них запрещено.

В декабре 2019-го Левченко подал в отставку. Заявлялось, что решение не связано с незаконной охотой. Привлекли ли чиновника к ответственности, неизвестно.

Волк

В апреле в соцсетях появились кадры, на которых видно, как во время зимней охоты на волков охотники, среди которых депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, переезжают еще живого волка снегоходом. После этого один из них засовывает в пасть волку ствол ружья, мужчины смеются над умирающим животным. Также по Сети разошлись фотографии, на которых депутат и его приятели позируют на фоне четырех убитых волков.

Сам Хахалов рассказывал журналистам, что убитый волк якобы был подранком и кидался на людей, а поскольку в ружье закончились патроны, то его решили добить с помощью снегохода.

Чиновника исключили из партии. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал его живодером и отметил, что Хахалов лишился партбилета «за дискредитацию партии». В августе в отношении депутата и еще пятерых человек было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты.

Бобр и Валуев

Весной 2013 года депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев выложил в блоге в Twitter фотографии со своей охоты на юге Архангельской области. На снимках он позировал с трофеями — уткой, медведем и бобром.

Кадры заинтересовали региональных следователей, и они решили провести проверку по подозрению в незаконной охоте. В итоге отстрел бобра признан незаконным, но уголовного дела не последовало. Правоохранители пришли к выводу, что охота на медведя и селезня осуществлялась при наличии необходимых разрешений в соответствии с требованиями действующего законодательства, а без разрешения был убит только бобр.

Рашкин и лось

29 октября МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой причастен Рашкин. В тот же день дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем.

В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.