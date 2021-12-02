Бастрыкин возбудил против Рашкина дело о незаконной охоте

Фото: СК РФ

В отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Дело возбудил лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин в четверг, 2 декабря.

— Председателем СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота») — цитирует РИА Новости слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

В четверг, 25 ноября, депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, застрелившего лося в Саратовской области.

Дело Валерия Рашкина

29 октября МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой причастен Рашкин. В тот же день дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем.

В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.