Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Голосование прошло в нижней палате российского парламента в четверг, 25 ноября.

За снятие неприкосновенности с Рашкина проголосовал 341 парламентарий, «против» — 55. Еще двое воздержались.

На Рашкина заведено уголовное дело по статье «Незаконная охота», также его могут привлечь к административной ответственности по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», сообщает ТАСС.

Голосованию о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности предшествовало выступление генпрокурора Игоря Краснова. Он попросил лишить неприкосновенности Рашкина для проведения обысков и избрания ему меры пресечения в виде запрета определенных действий. По его словам, Рашкин отказался сотрудничать с правоохранителями, стал давать ложные показания и сокрыл орудие преступления. Кроме того, депутат может оказывать давление на свидетелей, с которыми знаком лично.

Также Краснов попросил парламентариев дать согласие на возбуждение в отношении Рашкина уголовного дела по статье «Незаконная охота» и на привлечение его к административной ответственности по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Генпрокурор отметил, что Рашкин предпринял «неуклюжие попытки ввести в заблуждение сотрудников правопорядка», но благодаря СМИ его «позор стал общеизвестным».

До этого комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам согласиться с представлением генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте.

Дело Валерия Рашкина

29 октября МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин. В тот же день дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем.

В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.