Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности

Илья Ашуров

Происшествия
Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Голосование прошло в нижней палате российского парламента в четверг, 25 ноября.

За снятие неприкосновенности с Рашкина проголосовал 341 парламентарий, «против» — 55. Еще двое воздержались.

На Рашкина заведено уголовное дело по статье «Незаконная охота», также его могут привлечь к административной ответственности по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», сообщает ТАСС.

Голосованию о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности предшествовало выступление генпрокурора Игоря Краснова. Он попросил лишить неприкосновенности Рашкина для проведения обысков и избрания ему меры пресечения в виде запрета определенных действий. По его словам, Рашкин отказался сотрудничать с правоохранителями, стал давать ложные показания и сокрыл орудие преступления. Кроме того, депутат может оказывать давление на свидетелей, с которыми знаком лично.

Также Краснов попросил парламентариев дать согласие на возбуждение в отношении Рашкина уголовного дела по статье «Незаконная охота» и на привлечение его к административной ответственности по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Генпрокурор отметил, что Рашкин предпринял «неуклюжие попытки ввести в заблуждение сотрудников правопорядка», но благодаря СМИ его «позор стал общеизвестным».

До этого комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам согласиться с представлением генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте.

Дело Валерия Рашкина

29 октября МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин. В тот же день дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем.

В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также:
Игорь Краснов Москва Госдума
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте