В Госдуме рекомендовали одобрить лишение Рашкина неприкосновенности

Фото: Пресс-служба Госдумы

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам согласиться на представление генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте.

Помимо дачи согласия на снятие неприкосновенности и возбуждения дела, генпрокурор просит Госдуму согласиться на проведение ряда следственных действий. Кроме того, ведомство намерено добиться в отношении Рашкина меры пресечения с запретом определенных действий, отмечает ТАСС.

Дело Валерия Рашкина

29 октября МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин. В тот же день дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем.

В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.