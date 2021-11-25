Генпрокурор объяснил необходимость лишения Рашкина депутатской неприкосновенности

Фото: Пресс-служба Совфеда

Генпрокуратура попросила лишить депутатской неприкосновенности члена фракции от КПРФ Валерия Рашкина для проведения обысков и избрания ему меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил генпрокурор России Игорь Краснов во время своего выступления на заседании Госдумы.

По его словам, Рашкин отказался сотрудничать с правоохранителями, стал давать ложные показания и сокрыл орудие преступления. Кроме того, депутат может оказывать давление на свидетелей, с которыми знаком лично.

Также Краснов попросил парламентариев дать согласие на возбуждение в отношении Рашкина уголовного дела по статье «Незаконная охота» и на привлечение его к административной ответственности по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Генпрокурор отметил, что Рашкин предпринял «неуклюжие попытки ввести в заблуждение сотрудников правопорядка», но благодаря СМИ его «позор стал общеизвестным».

— Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски. Брать на себя ответственность за все последствия своих действий, не пытаться ввести общественность в заблуждение, вызвать жалость, выставляя себя жертвой обстоятельств, — цитирует Краснова ТАСС.

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До этого комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам согласиться с представлением генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте.

Дело Валерия Рашкина

29 октября МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин. В тот же день дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем.

В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.