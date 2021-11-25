«Позор общеизвестный»: как Рашкина пристыдили в Госдуме и лишили неприкосновенности

Фото: Пресс-служба Госдумы

В четверг, 25 ноября, депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, застрелившего лося в Саратовской области. О том, как проходило лишение особого статуса депутата на заседании в нижней палате российского парламента, что говорил Рашкин и генпрокурор РФ Игорь Краснов, — в материале «Вечерней Москвы».

Голосование

До этого комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам согласиться с представлением генпрокурора о лишении депутатской неприкосновенности Рашкина. В итоге за снятие неприкосновенности с депутата проголосовал 341 парламентарий, против — 55. Еще двое воздержались.

Сам же Рашкин во время выступления сказал, что масштабы поднятого вокруг него скандала по делу об убийстве лося совершенно непропорциональны тяжести проступка. По его словам, инцидент является удобной возможностью для того, чтобы выместить на нем «какие-то старые обиды или личную неприязнь».

— Ни одному парнокопытному не было посвящено столько патетики и не сказано столько слов. На моей памяти больше говорили и писали только об убийстве президента Кеннеди. Я не наблюдал такой шумихи в СМИ по поводу тех браконьеров, у которых ФСБ изъяла сотни медвежьих лап и сотни килограммов лосиных губ,— сказал Рашкин.

Также он подчеркнул, что в эфире пяти ведущих телеканалов теме его охоты было посвящено 4 часа 20 минут. А еще депутат попросил коллег проявить благоразумие и благородство.

Речь генпрокурора

Голосованию о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности предшествовало выступление генпрокурора Игоря Краснова. Он попросил лишить парламентария особого статуса для проведения обысков и избрания ему меры пресечения в виде запрета определенных действий.

По его словам, депутат отказался сотрудничать с правоохранителями, стал давать ложные показания и скрыл орудие преступления. Кроме того, парламентарий мог бы оказывать давление на свидетелей, с которыми знаком лично.

— Не буду подробно останавливаться на обстоятельствах задержания Рашкина и его неуклюжих попытках ввести в заблуждение сотрудников правопорядка, да и не только их... Благодаря средствам массовой информации этот, без преувеличения, позор стал общеизвестным. Тем более что на сегодня Рашкин фактически уже дважды публично признал свою причастность к инкриминируемому ему деянию, хотя и не оставил до сих пор надежду избежать ответственности, — сказал Краснов.

Фото: Пресс-служба Госдумы

Он особо подчеркнул, что крайне негативно относится к подобным проявлениям неискренности. По словам Краснова, ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти и поэтому недопустима.

— Пусть она останется на совести Валерия Федоровича, — добавил генпрокурор.

Он выразил мнение, что «мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски — брать на себя ответственность за все последствия своих действий и не пытаться ввести общественность в заблуждение и вызвать жалость, выставляя себя жертвой обстоятельств».

Рашкин и лось

29 октября МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Валерий Рашкин. В тот же день дело передали СК.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем. В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

При этом сам депутат утверждал, что зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы обнаружили также шкуру и другие части животного. В четверг, 18 ноября, Рашкин рассказал, что в день случившегося он гостил у друзей и хотел порыбачить и поохотиться. В какой-то момент, выезжая с лесной просеки, Рашкин оказался на поляне. Там он оставил машину, взял бинокль и увидел «силуэт какого-то животного».

— Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал, — признался парламентарий.

Рашкин уточнил, что оставил карабин и подошел к упавшему животному. В туше депутат признал лося. Через некоторое время он подъехал к добыче уже на машине и разделал ее с помощью ножей и топора, которые были заготовлены на случай удачной охоты.

Член Ассоциации юристов России Наталья Скрябина рассказывала, что Рашкину грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет по статье о незаконной охоте. При этом наказание может быть менее строгим из-за смягчающих обстоятельств.

«ВМ» вспомнила и другие громкие случаи, которые обернулись для законодателей лишением иммунитета.