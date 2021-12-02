«Никто на взятку не пойдет»: адвокат назвал условия, при которых Рашкин избежит наказания

Фото: Пресс-служба Госдумы

В отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Дело возбудил лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин в четверг, 2 декабря. О том, может ли депутат избежать наказания, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал адвокат в области уголовного права адвокатской палаты Москвы Петр Казаков.

Уголовное дело в отношении Рашкина возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Депутату грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.

По словам Казакова, сурового наказания для Рашкина ожидать не приходится. Но и избежать наказания ему не удастся.

— Избежать — вряд ли. Только если он очень сильно заболеет, что у него будет заболевание, которое исключает его нахождение в местах лишения свободы или в следственном изоляторе. Это два разных перечня заболеваний, кстати. Есть для СИЗО, есть для мест лишения свободы. Далее не дай бог умрет. Или сможет доказать свою невиновность, но это вряд ли получится. Потому что доказать свою невиновность в наших гуманных судах не получается ни у кого, — сказал Казаков.

Также исключен и криминальный вариант избегания Рашкиным наказания: никто на взятку не пойдет. Также адвокат высказал мнение, что депутату, скорее всего, дадут либо условный срок, либо штраф.

— Несмотря на то что статья предусматривает лишение свободы, но нет. Я считаю, что реальной возможности избежать наказания нет, — подчеркнул адвокат.

В четверг, 25 ноября, депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, застрелившего лося в Саратовской области.

Дело Валерия Рашкина

29 октября МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой причастен Рашкин. В тот же день дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем.

В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.