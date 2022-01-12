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Послековидная депрессия: психолог рассказала, что ждет МакSим после COVID-19

Георгий Соланович

Общество
Послековидная депрессия: психолог рассказала, что ждет МакSим после COVID-19
Фото: instagram/maksimartist

Нежелание общаться с публикой, пассивный образ жизни, депрессия – последствия перенесения коронавирусной инфекции могут быть самыми разными. Психолог Тина Безлюцки рассказала, что ожидает российскую певицу МакSим.

Все, что перенесла исполнительница за время болезни, безусловно оставит отпечаток в ее памяти. В этом ключе нежелание МакSим заниматься творчеством и общаться с публикой вполне понятно, заметила Безлюцки.

— Как правило, у людей после тяжелого коронавируса случаются депрессии. Плюс нарушение внимания, проблемы со сном. Близким МакSим надо проявить терпение, поскольку возвращаться к привычному образу жизни очень тяжело. Многие постковидные пациенты описывают свое состояние, как потерю сил и отсутствие желания что-либо делать, им хочется вести пассивный образ жизни, — передает слова психолога портал KP.RU.

10 января МакSим показала худи, которое ей на Новый год подарила журналистка Ксения Собчак. Певице достался розовый костюм, на нем надпись: «Я вела себя плохо».

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