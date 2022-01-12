Экс-супруг Бородиной Омаров чудом избежал гибели в аварии на отдыхе в Таиланде

Фото: instagram/zimamoscow

Российский бизнесмен Курбан Омаров чудом избежал ДТП в Таиланде. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Омаров после скандального развода с телеведущей Ксенией Бородиной уехал отдыхать в Таиланд вместе со своей девушкой. Утром предприниматель решил совершить поездку на мотоцикле, однако чуть не попал в ДТП — Омаров не удержался на транспортном средстве и вылетел на проезжую часть прямо под встречную машину.

— Я улетел с мотоцикла. Лечу такой и думаю, что вот прямо сейчас вот так все и закончится. Навстречу машина, жизнь начала пробегать перед глазами — сразу с садика. Два кувырка, группировка — и я снова на ногах, — пишет счастливчик в Instagram.

Комментарии подписчиков бизнесмена в социальной сети сильно разнятся. Кто-то волнуется за предпринимателя и желает здоровья, кто-то напоминает о бумеранге судьбы, связанном с Бородиной и разводом звездной пары. Сам Омаров настаивает на трезвом мышлении и утверждает, что он всего лишь сильно надавил на газ.

10 января стало известно, что бизнесмен после скандальной истории с обвинениями в неверности своей бывшей жены отправился на отдых с незнакомкой.