Количество пользователей портала Business Update превысило 75 тысяч человек

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Число участников клуба Business Update в 2021 году превысило 75 тысяч человек. Он продолжает развиваться и создавать новые форматы. Об этом в среду, 12 января, сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

— Для участников всех уровней обновили видеокурс по основам предпринимательской деятельности. Также доступны онлайн-консультации с экспертами по четырем направлениям — финансам, маркетингу и PR, юридическим вопросам и визуальному оформлению, — рассказал он.

За 2021 год были проведены 23 встречи. На очных побывали более 550 человек. С пришедшими делились опытом, проводили интересные лекции и мастер-классы. Например, об умениях вести переговоры с клиентами или построении личного бренда.

В минувшем году были введены два новых формата — «Бизнес-мафия» и «Быстрые переговоры». В классической «Мафии» поменяли названия ролей и добавили новые задания. А «Быстрые переговоры» позволяют в течение короткого времени пообщаться со значительным количеством собеседников.

В 2022 году клуб намерен продолжать встречи — добавится формат small talk, когда участники на импровизированном мастер-классе получают дополнительные навыки гибкости мышления и прогнозирования, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 200 столичных компаний приняли участие в акселерационных программах, которые разработал Московский экспортный центр, в 2021 году. Этот показатель втрое опередил уровень 2020 года.