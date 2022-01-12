Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подросток умер после курения вейпа с сестрой и подругой в Бийске

Виктория Сикерина

Происшествия
Подросток умер после курения вейпа с сестрой и подругой в Бийске
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика после курения электронной сигареты в Бийске. 18-летняя сестра ребенка и 17-летняя подруга госпитализированы в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства в среду, 12 января.

По данным ведомства, два дня назад брат с сестрой пришли в гости к подруге. Ребята начали курить электронное устройство, а впоследствии почувствовали недомогание. На следующее утро бабушка обнаружила детей без сознания. Девочек увезли в медучреждение, а мальчика спасти не удалось.

Подросток умер после курения вейпа с сестрой и подругой в Бийске Фото: Пресс-службе СК РФ по Алтайскому краю

В настоящий момент сотрудники СК по Алтайскому устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В декабре десять человек отравились выхлопными газами в селе в Якутии. Инцидент случился в Намском районе в селе Тюбя. По предварительным данным, среди пострадавших — шестеро детей, которых госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Читайте также:
Алтайский край Курение Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте