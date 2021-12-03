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Десять человек отравились выхлопными газами в селе Якутии

Юлия Курганова

Происшествия
Десять человек отравились выхлопными газами в селе Якутии
Фото: mos.ru

Десять человек отравились выхлопными газами в селе в Якутии. Инцидент случился в Намском районе в селе Тюбя. Об этом сообщается в пятницу, 3 декабря, на сайте регионального управления МЧС России.

По предварительным данным, среди пострадавших — шестеро детей.

В настоящее время на место инцидента выехали следователи. Шестерых пострадавших уже поместили в реанимацию.

26 ноября СК предъявил обвинение 18 лицам после массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье. По данным СК, с 6 по 18 октября 2021 года из-за употребления суррогатного алкоголя в регионе погибли 34 человека и еще 64 пострадали. В ходе расследования дела об отравлении следователи обнаружили склады, где хранился нелегальный алкоголь, а также установили точки его продажи. Также правоохранители изъяли 11 бочек с метиловым спиртом и свыше 1600 бутылок алкоголя без маркировки.

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