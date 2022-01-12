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Геронтолог Конев оценил опасность перепадов атмосферного давления и температур

Ирина Игнатенко

Общество
Геронтолог Конев оценил опасность перепадов атмосферного давления и температур
Фото: Pexels

Могут ли непростые погодные условия в виде резкого перепада температур и атмосферного давления нанести удар по здоровью людей, рассказал врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев.

По его словам, случаи метеочувствительности и перепадов атмосферного давления слегка преувеличены. Больше играет роль комплекс факторов, например, изменение магнитного поля, влажность.

Как отметил специалист, метеочувствительность с возрастом немного увеличивается, но она не настолько критична, как ее представляют средства массовой информации и впечатлительные люди.

В случае подобных погодных условий необходимо соблюдать несколько простых правил. Во-первых, стоит посоветоваться с врачом и подкорректировать свою лекарственную терапию, если она есть. Во-вторых, в этот период не стоит перегружаться ни физически, ни эмоционально. Необходимо соблюдать полноценный режим питания и здорового сна, передает ОСН.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в столичном регионе произойдет очень резкое понижение давления. До четверга оно будет высокое, а за сутки снизится на 25–30 миллиметров.

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