Синоптик предупредил о сильных перепадах температуры и давления в Москве

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Жителей столичного региона в конце рабочей неделе ожидает повышение температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщил в среду, 12 января, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Начиная с четверга, 13 января, в центр Европейской России перемещается не просто область низкого давления, а мощнейший циклон. Сегодня он находится над Гренландией, но в ночь на пятницу, 14 января, он приблизится к Москве, чуть восточнее. Тут произойдет очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25-30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов. Днем в пятницу-четверг будет уже около нуля градусов, — рассказал он.

Синоптик отметил, что такое резкое изменение давления и температуры коснется почти всей Европейской части России: северо-запад, столичный регион, Ростовская область, Черноземье, Краснодарский край и Крым.

Вильфанд сообщил, что температура уже понизилась в центре европейской части России и на севере. Ночью уже будет до минус 20 градусов, а днем — до минус 10 градусов, местами будет доходить до 15 градусов мороза, передает РИА Новости.

Желтый» уровень опасности ввели в столичном регионе из-за гололедицы. Синоптики уточнили, что предупреждение будет действовать в столичном регионе до 11:00 четверга, 13 января.