«Желтый» уровень опасности ввели в столичном регионе из-за гололедицы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и области из-за гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России во вторник, 11 января.

Синоптики уточнили, что предупреждение будет действовать в столичном регионе до 11:00 четверга.

— Период предупреждения до 11:00 13 января. Гололедица, — говорится в сообщении на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что высота снежного покрова в столичном регионе превысила полметра. По словам метеоролога, на юге и востоке Москвы и области выпало до 35 процентов январской нормы осадков. При этом сугробы продолжают увеличиваться.

Ранее Тишковец заявил, что в ближайшие двое суток в столице установится самая низкая в 2022 году температура воздуха. По его словам, в пятницу жителей города ожидает потепление. Однако показатели атмосферного давления достигнут «барического днища» — до 720 миллиметров ртутного столба, что окажет влияние на состояние метеозависимых горожан.