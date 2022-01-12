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Сотрудники ДПС эвакуировали 54 пассажира из застрявшего на МКАД автобуса

Виктория Сикерина

Происшествия
Сотрудники ДПС эвакуировали 54 пассажира из застрявшего на МКАД автобуса
Фото: Пресс-службе ГИБДД по Москве
Россия, Москва, МКАД, 18-й километр Карта всех событий

Инспекторы ГИБДД эвакуировали 54 пассажира из неисправного междугороднего автобуса, который застрял на 18-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду, 12 января.

В ведомстве по городу отметили, что в день случившегося майор и старший лейтенант полиции Сергей Троицкий и Максим Зелепукин патрулировали кольцевую магистраль. Они обнаружили сломавшийся междугородний автобус, в салоне которого находились 54 человека.

— Выяснилось, что причиной неисправности стало замерзание дизельного топлива, — заявили в пресс-службе.

Сотрудники ДПС эвакуировали 54 пассажира из застрявшего на МКАД автобуса Фото: Пресс-служба ГИБДД по Москве

Температура воздуха в салоне транспортного средства была значительно ниже комфортной, что могло спровоцировать травмирование и гибель пассажиров.

— Наши сотрудники быстро оценили сложившуюся обстановку и приняли меры по перемещению пассажиров на территорию автовокзального комплекса «Южные ворота», — добавили в ГИБДД.

Затем сотрудники разместили потерпевших в патрульных машинах и автобусе для отогрева, говорится в сообщении ведомства.

На днях сообщалось, что междугородний автобус влетел боком в отбойник на 32-м километре Киевского шоссе.

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