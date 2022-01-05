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Междугородний автобус врезался в отбойник на Киевском шоссе

Виктория Сикерина

Происшествия
Междугородний автобус врезался в отбойник на Киевском шоссе
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, поселение Марушкинское, Киевское шоссе, 32-й километр Карта всех событий

Междугородний автобус влетел боком в отбойник на 32-м километре Киевского шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в среду, 5 января.

Уточняется, что дорожная авария произошла из-за заноса.

— Информация о пострадавших уточняется, — заключил источник «ВМ».

3 января туристический автобус Scania с группой россиян попал в ДТП на трассе М-8 в Белоруссии. На 120-м километре трассы М-8 Витебск — Могилев — Гомель около 14:00 случилось столкновение автобуса Scania, следовавшего в областной центр, и легкового автомобиля марки Renault. Водитель легкового автомобиля скончался на месте.

27 декабря стало известно, что ДТП с участием шести автомобилей случилось на 28-м километре Киевского шоссе в районе деревни Мешково. Днем того же дня грузовик со сжиженным газом загорелся на 36-м километре Киевского шоссе. В 14:38 сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

В дептрансе сообщили, что из-за ДТП с бензовозом маршруты автобусов изменили. Водителей призывали пользоваться объездными маршрутами, так как движение по Киевскому шоссе в районе инцидента было перекрыто в обоих направлениях.

В результате специалисты возобновили движение на участке магистрали.

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