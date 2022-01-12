Врачи назвали частый симптом диабета, который можно заметить на коже

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Американские медики назвали частый симптом сахарного диабета, который можно заметить на коже невооруженным глазом, без обращения к специалистам и специальных обследований.

Как отметил доктор медицинских наук дерматолог Рейган Андерсон, определить наличие диабета можно по пятнам на коже. О высоком уровне сахара в организме часто свидетельствует так называемый диабетический липоидный некробиоз (ДЛН), или дегенерация или некробиоз коллагена.

Подобные поражения кожи сначала выглядят как небольшие красные бугорки и больше похожи на прыщи. Но затем они превращаются в овальные пятна желтого, красного или коричневого цвета. Чаще всего подобные пятна появляются на голенях.

Пораженный участок может затвердеть или опухнуть. При появлении подобных пятен стоит проверить уровень сахара и проконсультироваться со специалистами, передает «Царьград».

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