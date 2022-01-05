Диетолог рассказала, как победить желание есть сладости

кадр из фильма «Сорванцы из Тимпельбаха»

Шведский диетолог Кайса Асп рассказала, что желание съесть что-нибудь сладкое можно победить.

Она отметила, что часто после обеда хочется съесть что-то сладкое, и противостоять этому сложно. Специалист пояснила, откуда берется это желание и как от него избавиться.

— Вы сидите на работе, и время постепенно подходит к трем часам дня. Рабочий день постепенно близится к концу, и к тому же с того времени, как вы пообедали, прошла уже пара часов. Вот тогда-то оно и идет в ожесточенную атаку — желание съесть что-то сладкое. Поскольку вы хотите удовлетворить его как можно быстрее, чаще всего вы хватаете шоколадное печенье, конфету или какую-нибудь булочку, — объяснила диетолог желание съесть что-нибудь сладкое.

Асп сообщила, что в этом случае человек скорее всего получил недостаточно энергии с обычной едой в течение дня. Поэтому следует есть питательную и сытную еду. Например, хорошее основное правило — заполнять половину тарелки овощами. Благодаря этому человек получит много клетчатки, а также хороший объем пищи без избыточных калорий. А на вторую половину тарелки стоит положить немного углеводов и белков, посоветовала специалист.

Кроме того, диетолог порекомендовала делать правильные перекусы через два-три часа.

— Это может быть чашка йогурта или немного творога с ягодами, бутерброд с цельнозерновым хлебом или пара сухих хлебцев и банан. Тогда вас отпустит самое острое желание поесть сладкого, а организм при этом получит полезные вещества, — рассказала Апс.

Она посоветовала иногда радовать себя чем-то сладким, а не исключать какой-либо продукт полностью, сообщается в издании Expressen.

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