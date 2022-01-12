Футболист Федор Смолов перешел в «Динамо» из «Локомотива»

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Игрок сборной России по футболу и бывший нападающий московского клуба «Локомотив» Федор Смолов перешел в стан другого столичного клуба — «Динамо». Об этом на своем официальном сайте сообщили «железнодорожники».

— Нападающий Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо». За «железнодорожников» Федор выступал с августа 2018 года, провел 95 матчей и забил 29 голов, — сообщение на портале красно-зеленых.

В составе «Локомотива» игрок сборной России успел дважды выиграть Кубок и Суперкубок страны, а также завоевать серебряные и бронзовые медали чемпионата России, отметили на сайте «Локо».

В этом сезоне Российской премьер-лиги Смолов забил семь голов в 15 матчах, «Локомотив» имеет в своем активе 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Сине-белые же набрали 36 очков и всего лишь на 2 очка отстают от лидера чемпионата — питерского «Зенита».

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