Благодаря экспертизе стройпроектов Москва сэкономила более 100 миллиардов рублей

Благодаря экспертизе строительных объектов Москва за 2021 год сэкономила более 100 миллиардов рублей из городского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

— В 2021 году специалисты Москомэкспертизы рассмотрели более 4,4 тысячи комплектов проектной документации на объекты, реализуемые за счет бюджета Москвы. Благодаря экспертизе удалось сэкономить 101,6 миллиарда рублей, которые могут быть перераспределены на другие нужды, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Снизить сметную стоимость получилось по причине оптимизации технологических и технических решений, а также актуализации смет, учитывающих текущую стоимость материалов. Сэкономленные бюджетные средства направляются на строительство объектов городской инфраструктуры. Среди них школы, больницы, дороги и линии метро.

В декабре сообщалось, что Москва 16-й год подряд заняла лидирующую позицию в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Первенство города стало возможным благодаря модернизации закупочных процессов, плодотворной работе с поставщиками и поддержке среднего и малого предпринимательства.