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Песков ответил на вопрос о вероятности введения в России локдауна

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Песков ответил на вопрос о вероятности введения в России локдауна
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 12 января, заявил, что пока никто не может сказать, потребуется ли вводить в России локдаун из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

— На этот вопрос сейчас вам никто не ответит. Ясно, что планка заболеваемости будет высокая, — заявил представитель Кремля.

Он также добавил, что уровень заболеваемости будет расти из-за специфики штамма.

При этом, по словам Пескова, течение болезни при инфицировании этим вариантом COVID-19 проходит достаточно легко, передает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что у правительства есть «пара недель», чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавирусной инфекции. По словам главы государства, в стране необходимо обеспечить готовность больничной сети, а также нарастить уровень тестирования и вакцинирования населения.

Президент также поручил премьер-министру России Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от COVID-19 и мобилизации всех медучреждений.

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