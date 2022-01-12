Врачи рассказали о самых серьезных последствиях инсульта

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Двигательные, чувствительные, эмоциональные и другие действия и ощущения человека страдают после инсульта. Все зависит от того, насколько сильно поражен головной мозг. Об этом сообщили анестезиолог Геннадий Мышков и терапевт Алексей Жито.

Врачи уточнили, что инсульт может случиться у человека любого возраста. Спрогнозировать удар практически невозможно, несмотря на то что существуют способы предугадать скорое наступление болезни.

Мышков подчеркнул, что при инсульте функции головного мозга сильно регрессируют. Чем больше подобных ударов перенесет человек, тем сложнее будет проходить восстановление. Специалист отметил, что пациенты после инсульта нуждаются в консервативном лечении, терапии и последующей реабилитации.

О самых серьезных последствиях болезни рассказал Жито.

— Если инсульт значительный, то человек может ослепнуть, у него может нарушиться мимика, подвижность верхних и нижних конечностей, возникнуть головная боль. Но под ударом в основном, конечно, наша скелетная мускулатура — мышцы, — передает слова терапевта Пятый канал.

Оба врача призвали граждан тщательно следить за своим здоровьем.

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