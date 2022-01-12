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Ученые выяснили, какие женщины страдают от осложнений после коронавируса

Георгий Соланович

Общество
Ученые выяснили, какие женщины страдают от осложнений после коронавируса
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Негативные последствия после коронавируса наблюдались у женщин среднего возраста на протяжении пяти месяцев. К такому выводу пришли ученые Лестерского центра биомедицинских исследований.

В исследовании приняли участие 1077 мужчин и женщин. У пациентов женского пола были зафиксированы повышенная утомляемость, одышка и спутанность сознания. Негативные последствия COVID-19 у них наблюдались на протяжении пяти месяцев. Ученые считают, что причиной проявления неблагоприятных для здоровья эффектов является разница в иммунном ответе на инфекцию у особей мужского и женского пола.

Также издание UK Research and Innovation отметило, что у пациентов обоих полов наблюдались тревога, стресс и депрессия.

11 января парапсихолог назвала пять имен психически неуравновешенных женщин. Таролог Саона заявила, что девушки под именами Анастасия, Татьяна, Анна, Мария и Светлана наиболее подвержены душевным расстройствам.

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