Ученые выяснили, какие женщины страдают от осложнений после коронавируса

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Негативные последствия после коронавируса наблюдались у женщин среднего возраста на протяжении пяти месяцев. К такому выводу пришли ученые Лестерского центра биомедицинских исследований.

В исследовании приняли участие 1077 мужчин и женщин. У пациентов женского пола были зафиксированы повышенная утомляемость, одышка и спутанность сознания. Негативные последствия COVID-19 у них наблюдались на протяжении пяти месяцев. Ученые считают, что причиной проявления неблагоприятных для здоровья эффектов является разница в иммунном ответе на инфекцию у особей мужского и женского пола.

Также издание UK Research and Innovation отметило, что у пациентов обоих полов наблюдались тревога, стресс и депрессия.

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