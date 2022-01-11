Парапсихолог назвала пять имен психически неуравновешенных женщин

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Парапсихолог и таролог Саона заявила, что носительницы пяти женских имен наиболее подвержены душевным расстройствам.

Анастасия

Девушки под этим именем зависят от чужого мнения и не склонны высказывать личную точку зрения. Легковерность и мнительность нередко приводят их в больничную койку, уверена эксперт.

Татьяна

Женщины с именем Татьяна постоянно плачут и притягивают негатив. Среди них, по мнению Саоны, часто встречаются психически неуравновешенные.

Анна

Анны, как правило, держат обиды в себе и долго их копят. Однако и с ними может случиться нервный срыв, поэтому им следует научиться расслабляться и сдерживать себя в крайностях.

Мария

Марии, по мнению парапсихолога, очень мнительны и любят фантазировать на тему ревности или негатива. Склонность накручивать себя делает обладательниц этого имени врагами самим себе, считает таролог.

Светлана

Обладательницы данного имени легко впитывают чужую энергетику и способны оказываться под чужим влиянием. Их неуверенность происходит от нестабильности чувств находящихся радом с ними мужчин, отмечает Пятый канал.

28 декабря сообщалось, что представителей трех знаков зодиакального круга ожидают в 2022 году существенные изменения в любовных отношениях. Астрологи считают, что в случае бездействия Овны, Весы и Козероги рискуют потерять любовь.

Так, например, специалисты не исключают вероятности, что Овнам могут изменить в грядущем году. Однако сейчас еще можно предугадать такой исход. Возможно, партнеры таких людей недополучают любовь, ласку и внимание.

4 января победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, что 2022 год одарит Козерогов некой внутренней свободой, которая однозначно так необходима на пути к цели. Год начнется довольно спокойно, уберегая от суеты и нагрузки.

Типичные представители знака могут испытывать разного рода разочарования. Летний период для Козерога — прекрасная возможность для экспериментов.