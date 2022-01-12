Назван наиболее вероятный предел сроков ипотечных кредитов

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Значительное увеличение сроков ипотечных кредитов невыгодно самим банкам. Наиболее вероятный предел, выше которого их не будут поднимать, — 40 лет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Собеседник «ВМ» заметил, что максимальный срок, на который в России могут выдать ипотеку, составляет 30 лет. Сильно увеличивать его, скорее всего, в ближайшее время не будут.

— Брать ипотеку на 100 лет мы вряд ли когда-нибудь станем. Даже с учетом того, что банки в большинстве своем — коммерческие структуры, которые зарабатывают, они при этом несут определенные риски, — отметил специалист.

Значительное увеличение срока ипотеки невыгодно самим банкам, так как в этом случае они не смогут прогнозировать свои риски, подчеркнул эксперт.

По словам Ракуты, в ближайшее время заемщикам стоит ожидать ужесточения требований.

— Будет сложная модерация и рассмотрение самих клиентов, потому что в такую долгосрочную перспективу любому аналитику банков сложно заглянуть и неизвестно, что будет через год, не говоря уже о больших сроках, — рассказал специалист.

Потенциально до 40 лет срок выдачи кредита увеличить могут, но в ближайшей перспективе этого не случится, заключил эксперт.