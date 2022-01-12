В Подмосковье назвали популярные крещенские купели

Фото: Михаил Подобед / Вечерняя Москва

В ночь на 19 января в Московской области состоятся массовые крещенские купания. Комитет по туризму региона составил список наиболее популярных купелей области.

Всего в регионе будет создано более 200 мест для крещенских купаний, они будут оборудованы безопасными спусками к воде, пунктами обогрева и питания.

В список популярных мест для купания в проруби вошли: купель на территории около Главного храма Вооруженных Сил РФ в Одинцовском округе, источник преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ», купель в селе Радонеж, озеро Сенеж в Солнечногорске; купель в святом источнике «Белый колодец» в Зарайске.

Около мест для крещенских купаний будут дежурить врачи и спасатели. Медики не советуют принимать участие в купаниях в проруби людям с хроническими заболеваниями, передает портал «Вести Подмосковья».

До этого врач рассказал, кому опасно принимать участие в крещенских купаниях. Так, с осторожностью нужно погружаться в прорубь детям младшего возраста, так как большое количество адреналина может нанести вред неокрепшей нервной системе.