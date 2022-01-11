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Врач рассказал, кому опасно принимать участие в крещенских купаниях

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказал, кому опасно принимать участие в крещенских купаниях
Фото: Михаил Подобед / Вечерняя Москва

Чтобы искупаться в проруби на Крещение без риска для здоровья, важно соблюдать ряд правил. О них рассказал главный врач Видновской РКБ Бутай Бутаев.

Специалист отметил, что кратковременное погружение в ледяную воду или закаливание полезно для здоровья. Люди, практикующие закаливание, реже болеют ОРВИ и другими простудными заболеваниями. Но стоит помнить о том, что купаться в проруби можно только здоровым людям и после предварительной подготовки.

Врачи не рекомендуют купаться в проруби при беременности, любых сердечно-сосудистых заболеваниях, так как это может привести к инсульту и гипертоническому кризу. Воздержаться от крещенской традиции стоит людям с заболеваниями лор-органов — отитом, гайморитом, ринитом. Также не стоит купаться в проруби тем, у кого диагностированы бронхиальная астма, эпилепсия, туберкулез, радикулит, передает «Радио 1».

С большой осторожностью стоит окунаться в прорубь детям младшего возраста, так как большое количество адреналина может навредить неокрепшей нервной системе.

До этого врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что нужно брать с собой на крещенские купания.

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