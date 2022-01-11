Врач рассказала, что нужно брать с собой на крещенские купания

Фото: Михаил Подобед / Вечерняя Москва

На крещенские купания с собой нужно взять с собой ряд вещей: теплый халат, сухую одежду, шерстяные носки, термос с чаем. Эти вещи помогут согреться после погружения в холодную воду. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Специалист отметила, что начинать подготовку к крещенским купаниям нужно с постепенного ежедневного закаливания. Принимать участие в крещенских купаниях нельзя людям, имеющим хронические заболевания.

Перед погружением врач советует немного растереться, чтобы улучшить микроциркуляцию. Врач предостерегает от обтирания снегом, для этого подойдет теплое сухое полотенце. Если человек использует для обтирания снег, он может получить обморожение. Также могут произойти сбои в работе сосудистой системы.

Людмила Лапа добавила, что дети могут принимать участие в крещенских купаниях, но для этого их надо постепенно закаливать с раннего возраста, передает РИАМО.

До этого стало известно, что в Московской области на Крещение, 19 января, оборудуют более 200 мест для купаний. Места для купаний на Крещение будут организованы на открытых водоемах, в купелях при храмах и в прудах.