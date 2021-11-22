Свыше 200 мест оборудуют для крещенских купаний в Подмосковье

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В Московской области на Крещение, 19 января, оборудуют более 200 мест для купаний.

— У нас продолжается работа по благоустройству наших легендарных мест. 19 января вся страна поедет в том числе на наши легендарные, святые места – это «Гремячий ключ», Саввино-Сторожевский монастырь, «Белый колодец», Талеж, и в этот раз мы еще включаем Главный храм Вооруженных сил РФ, — рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

По ее словам, в «Гремячем ключе» завершили строительство подъездной дороги и благоустройство территории. В Саввино-Сторожевском монастыре также были проведены работы по благоустройству.

Места для купаний в Крещение также будут организованы на открытых водоемах, в купелях при храмах и в прудах. Около них будут установлены палатки для переодевания и обогрева.

В этом году в крещенских купаниях приняли участие 158,5 тысячи жителей Московской области, что на 30 процентов больше, чем в 2020 году, передает РИАМО.

Ранее врач рассказала, можно ли участвовать в крещенских купаниях после прививки от COVID-19.