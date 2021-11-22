Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Свыше 200 мест оборудуют для крещенских купаний в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Свыше 200 мест оборудуют для крещенских купаний в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва

В Московской области на Крещение, 19 января, оборудуют более 200 мест для купаний.

— У нас продолжается работа по благоустройству наших легендарных мест. 19 января вся страна поедет в том числе на наши легендарные, святые места – это «Гремячий ключ», Саввино-Сторожевский монастырь, «Белый колодец», Талеж, и в этот раз мы еще включаем Главный храм Вооруженных сил РФ, — рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

По ее словам, в «Гремячем ключе» завершили строительство подъездной дороги и благоустройство территории. В Саввино-Сторожевском монастыре также были проведены работы по благоустройству.

Места для купаний в Крещение также будут организованы на открытых водоемах, в купелях при храмах и в прудах. Около них будут установлены палатки для переодевания и обогрева.

В этом году в крещенских купаниях приняли участие 158,5 тысячи жителей Московской области, что на 30 процентов больше, чем в 2020 году, передает РИАМО.

Ранее врач рассказала, можно ли участвовать в крещенских купаниях после прививки от COVID-19.

Читайте также:
купание Крещение Праздники
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте