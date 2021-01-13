Врач рассказала, можно ли участвовать в крещенских купаниях после прививки от коронавируса

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Гражданам, планирующие принять участие в крещенских купаниях, рекомендуется выждать определенный период времени после вакцинации от коронавирусной инфекции либо сделать прививку после купаний. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина.

Как уточнила Драпкина, делать прививку от COVID-19 лучше за семь дней до или черед два дня после крещенских купаний.

Медик пояснила, что погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет, при вакцинации это необходимо учитывать.

Драпкина также рассказала, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции организация крещенских купаний проводится с соблюдением мер безопасности и профилактики, сообщает РИА Новости.

Ранее врач-терапевт дала советы, как подготовиться к крещенским купаниям, а также рассказала, кому лучше воздержаться от окунания в купель.

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