«Утиная перепись» пройдет в Москве 16 января

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Специалисты Мосприроды проведут в столице «утиную перепись» 16 января. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— В рамках всероссийской акции «Серая шейка — 2022» специалисты Мосприроды в третье воскресенье января отправятся на зимний учет водоплавающих птиц. Эколого-просветительская акция традиционно пройдет в одни выходные, чтобы возможная миграция не повлияла на точность результатов. В 2022 году подсчитывать водоплавающих птиц будут 16 января, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

К акции можно присоединиться всем желающим. Специалисты будут пересчитывать оставшихся на зимовку водоплавающих и околоводных птиц на водоемах природных территорий Москвы. В этом им помогут общественные организации, волонтеры и школьники.

— Участие москвичей в зимних учетах — это не только весомая помощь специалистам-орнитологам в сборе важных данных о количестве птиц, но и прекрасная возможность познакомиться с орнитофауной московских природных парков, сделать отличные фотографии, зарисовки и, конечно, насладиться красотой зимней природы, — резюмировали в пресс-службе.

В декабре специалисты рассказали, какие птицы остаются в столице на зиму. По их словам, в разные сезоны года в столице можно найти до 250 видов птиц, при этом на зимовку в мегаполисе остаются около 90 из них.