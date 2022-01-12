СМИ: В Таиланде могут ввести сбор в 9 долларов для иностранных туристов

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Правительство Таиланда планирует ввести сбор для прибывающих иностранных туристов, размер которого составит девять долларов. Об этом в среду, 12 января, сообщил представитель тайских властей.

Он уточнил, что Министерство туризма и спорта разработало план, который предполагает установление в стране с апреля 2022 года сбора для иностранных граждан в размере 300 бат (девять долларов).

Уточняется, что сбор будет автоматически включен в стоимость билетов на самолет.

Источник сообщил, что средства планируется использовать для развития туризма в стране и страхования гостей Таиланда, передает газета Bangkok Post.

Накануне посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что почти пять миллионов россиян посетили Турцию в 2021 году. Основная доля потока туристов, по его данным, пришлась на курорты на юге страны. Доля россиян среди всех иностранных туристов в Турции составила 40 процентов, уточнил посол. С июля по сентябрь из России в Турцию выполнялось до 150 рейсов ежедневно.

С 1 декабря в России возобновилось прерванное в 2020 году авиасообщение с Бразилией, Монголией, Аргентиной, Бангладеш и Коста-Рикой. Соответствующее решение в середине ноября принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.