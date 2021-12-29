Турцию посетили почти пять миллионов российских туристов в 2021 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Почти пять миллионов россиян посетили Турцию в 2021 году. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов в среду, 29 декабря.

— Получается, что в текущем году Турцию посетили почти пять миллионов российских туристов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, — рассказал дипломат.

Основная доля потока туристов, по его данным, пришлась на курорты на юге страны. Доля россиян среди всех иностранных туристов в Турции составила 40 процентов, уточнил посол. С июля по сентябрь из России в Турцию выполнялось до 150 рейсов ежедневно, приводит слова Ерхова РИА Новости.

13 декабря глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что продажи в рамках очередного этапа программы туристического кешбэка в России начнутся 18 января и закончатся 12 апреля. По ее словам, отправиться в поездку можно будет с начала продаж и до 30 апреля включительно.

29 декабря Ростуризм подготовил проект обновленного закона о туризме, где предложил ввести невозвратный тариф для отелей. Бизнес, как уточняется, благодаря нововведению сможет привлечь новых клиентов, а в итоге выиграют туристы.