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Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей

Иван Юминов

Общество
Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ростуризм подготовил проект обновленного закона о туризме, где предложил ввести невозвратный тариф для отелей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 29 декабря.

— Вводим невозвратный тариф для отелей. Гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками, — говорится в сообщении.

Бизнес, как уточняется, благодаря нововведению сможет привлечь новых клиентов, а в итоге выиграют туристы, отмечает РИА Новости.

13 декабря глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что продажи в рамках очередного этапа программы туристического кешбэка в России начнутся 18 января и закончатся 12 апреля. По ее словам, отправиться в поездку можно будет с начала продаж и до 30 апреля включительно.

Догузова также уточнила, что в следующем году планируется провести осенний этап программы. Он начнется примерно в октябре 2022 года, точная дата старта продаж будет известна позже.

15 декабря президент России Владимир Путин заявил, что значительная часть денег в рамках нацпроекта по развитию туризма пошла не на реальную работу. Он добавил, что по этому направлению в целом фиксируется исполнение на 83,1 процента, но значительные деньги пошли не на реальную работу, а на взносы в уставной капитал корпорации «Туризм.рф».

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