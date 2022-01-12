Полицейские задержали мошенника, который украл у пенсионерки два миллиона рублей

Фото: tambov.gov.ru

Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Сотрудники полиции по району столицы Гольяново задержали одного из подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 12 января.

По его словам, 66-летней москвичке позвонила женщина под видом сотрудницы правоохранительных органов. Она сообщила потерпевшей, что на ее имя мошенники пытаются взять кредит. Для поимки преступников пенсионерке нужно было самой оформить кредит на два миллиона и передать средства курьеру. Женщина решила игнорировать необычную просьбу. Однако в итоге злоумышленники не переставали ей звонить.

После потерпевшая согласилась на такие условия. Ей назначили встречу на Щелковском шоссе. Она передала деньги курьеру, который при встрече произнес заранее установленное кодовое слово. Позже женщина осознала, что ее обманули, и написала заявление в полицию.

В результате сотрудники задержали одного из фигурантов преступления на Кронштадтском бульваре. Им оказался 47-летний приезжий мужчина. Именно ему женщина передала крупную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование дела и поиск остальных подозреваемых продолжается.

Видео: Пресс-служба МВД России по Москве

10 января стало известно, что в Москве 30-летний мужчина похитил у двух пенсионерок более одного миллиона рублей, представившись сотрудником полиции. Впоследствии злоумышленника задержали.