Лжеполицейский в Москве похитил у двух пенсионерок более миллиона рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Маршала Голованова Карта всех событий

В Москве 30-летний мужчина похитил у двух пенсионерок более одного миллиона рублей, представившись сотрудником полиции. Впоследствии злоумышленника задержали. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, подозреваемый позвонил 67-летней женщине. Он представился сотрудником полиции и заявил, что внучка пенсионерки попала в ДТП, а для того чтобы ее (внучку — прим. «ВМ») не привлекли к уголовной ответственности, требуется крупная сумма денег. Испуганная женщина поверила мошеннику. Она сняла более одного миллиона рублей в банкомате и передала их приехавшему к ней курьеру. Позже она связалась с родственницей, которая рассказала, что ни в какое ДТП она не попадала.

Используя такую же схему, аферист обокрал 77-летнюю жительницу Марьина. Во втором случае пенсионерка лишилась 100 тысяч рублей.

После того как женщины поняли, что их обманули, они обратились в полицию.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Маршала Голованова задержали подозреваемого — ранее судимого 30-летнего местного жителя, который дал признательные показания, — заключил Васенин.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В декабре сотрудники полиции задержали троих злоумышленников, которые подозреваются в хищении денег у пенсионеров. Мошенники по телефону сообщали пожилым людям о якобы проводимой денежной реформе и предлагали им заменить имеющиеся у них банкноты. К согласившимся пенсионерам приезжали курьеры и забирали их деньги.