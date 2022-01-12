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Дирижер Юрий Башмет назвал самые важные для него музыкальные произведения

Ирина Игнатенко

Общество
Дирижер Юрий Башмет назвал самые важные для него музыкальные произведения
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Музыкант Юрий Башмет перечислил произведения, исполняя которые он чувствует себя всемогущим.

— Это последнее сочинение Шостаковича, соната, опус 147, и это концерт Шнитке. И еще альтовый концерт Губайдуллиной. В эти моменты нужно держать себя в руках, иначе со мной опасно иметь дело мне самому. Мы во Франции с моим другом-пианистом сыграли сонату Шостаковича. Затихли последние аккорды. А зал молчит. И мы ушли в тишине. Это было лучшее моё исполнение, — поделился он воспоминаниями в интервью argumenti.ru.

Юрий Башмет также отметил, что, несмотря на пандемию, количество концертов и масштабных проектов, в которых он принимает участие, не уменьшилось. Бывали случаи отмены мероприятий, но они переносились на более поздний срок.

Он также добавил, что на сцене всегда выступает в черном костюме, потому это его любимый цвет, он дает простор для воображения и в нем есть масса оттенков настроения.

Ранее международный конкурс молодых пианистов прошел в Москве. В нем впервые приняли участие музыканты из Израиля, Коста-Рики, Германии.

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