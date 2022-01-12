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Городские службы опровергли информацию о проблемах с отоплением в двух столичных районах

Евгений Белоусов

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Городские службы опровергли информацию о проблемах с отоплением в двух столичных районах
Фото: unsplash
речниов 18 Карта всех событий

Появившаяся ранее информация о проблемах с отоплением в районах Нагатинский и Нагатино-Садовники не соответствует действительности. Об этом в среду, 12 января, заявили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Как сообщили в ведомстве, в доме № 18 по улице Речников была обнаружена утечка теплоносителя, но она была локализована. На данный момент проводятся ремонтные работы. Отмечается, что сильное парение было вызвано низкими температурами наружного воздуха.

В пресс-службе комплекса подчеркнули, что теплоснабжение потребителей не нарушено и осуществляется по резервной схеме.

— При переходе на резервную схему у отдельных потребителей могло наблюдаться кратковременное снижение параметров теплоснабжения, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого стал известен график планового технического обслуживания газовых приборов на текущий год. Для удобства горожан в прошлом году газовое предприятие Москвы разработало подписку на уведомления о предстоящем техобслуживании. Сообщение о скором визите придет на почту или в мессенджер за неделю или 24 часа. Также жители могут оценить работу газовщика.

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